Berlin Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Deniz seçildi

Almanya’da Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin) rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Deniz’in seçildiği bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Deniz, TU Berlin’in Genişletilmiş Akademik Senatosu’nda yapılan rektörlük seçiminde 42 oy aldı. Seçimde mevcut rektör Prof. Dr. Geraldine Rauch ise 18 oy aldı. Böylelikle Türk-Alman kökenli olan Prof. Dr. Fatma Deniz, TU Berlin’in yeni rektörü seçildi. Berlin lise eğitimi Bursa'da tamamlamış ardından Technische Universität München (TUM) bünyesinde Bilgisayar Bilimi ek olarak, yan dal olarak Ludwig‑Maximilians‑Universität München’de (LMU) bilgisayar dilbilimi eğitimini “yüksek onur” derecesiyle tamamladı.

Şu anda dijitalleşme ve sürdürebilirlikten sorumlu Berlin Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Prof. Deniz, yeni görevine 1 Nisan 2026’da başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Deniz, senato üyelerine teşekkür ederek, “Ortak hedefimiz, bilimsel mükemmeliyeti yaşayan modern bir Teknik Üniversite oluşturmaktır.” ifadesini kullandı.

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Deniz'i TU Berlin'in rektörü seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Ich gratuliere Prof. Fatma Deniz herzlich zu ihrer Wahl zur Präsidentin der TU Berlin. Ich freue mich auf das persönliche Kennenlernen und eine gute Zusammenarbeit. Die TU ist eine tragende Säule unseres exzellenten Wissenschaftsstandorts. — Kai Wegner (@kaiwegner) December 3, 2025

Deniz, 2023’ten bu yana TU Berlin’de “Biyolojik ve yapay sistemlerde dil ve iletişim” bölümünün başkanlığını da yürütüyor. Akademik olarak bilgisayar bilimi, nörobilim, yapay zeka ve özellikle insan beynindeki dil ve görsel işlemler üzerine çalışıyor.

Eski rektöre antisemitik suçalaması

Prof. Dr. Geraldine Rauch, Mayıs 2024'te, X hesabında beğendiği bir paylaşım nedeniyle "antisemitik eylemlerde bulunmakla" suçlanmıştı. Rauch'un beğendiği ve Türkiye'de Filistin yanlısı bir gösteri sırasında çekildiği belirtilen tartışmalı fotoğrafta, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Nazi sembolü gamalı haç ile birlikte resmediliyor.

Prof. Dr. Geraldine Rauch

Rektörün bu paylaşımı beğenmesi sonrası Alman politikacılar ve İsrail kamuoyundan Rauch'a istifa etmesi yönünde çağrılar gelirken, özür dileyen Rektör, beğeninin bir hata olduğunu ve resimdeki unsurlara dikkat etmediğini söylemişti.







