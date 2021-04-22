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Gündem Beş emekli amiral ile bir general savcılığa sevk edildi
ANKARA

Beş emekli amiral ile bir general savcılığa sevk edildi

Montrö bildirisi soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti'nde ifadesi alınan emekli 5 amiral ve bir tuğgeneral savcılığa sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Beş emekli amiral ile bir general savcılığa sevk edildi
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden emekli amiraller Alper Tezeren, İlker Güven, Metin Açımuz, Nurhan Kahyaoğlu ve Ali Önel Yüksel ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerden emekli amiral Işık Biren'in hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gelemeyeceği öğrenildi.

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SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış; Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Bu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli generali de 16 Nisan'da ifadeye çağırmış, bu kişiler sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişlerdi.

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