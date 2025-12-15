Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Beştepe’de kritik zirve: Kabine Suriye’den asgari ücrete yoğun gündemle toplandı

Beştepe’de kritik zirve: Kabine Suriye’den asgari ücrete yoğun gündemle toplandı

09:5515/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de bir araya geldi. Toplantının sıcak gündem başlıklarını, terör örgütü SDG'nin Suriye'deki entegrasyon süreci ,"Terörsüz Türkiye" ve milyonların beklediği 2026 asgari ücret zammı oluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Masadaki en kritik dosyalardan biri, toplantının önemli gündem maddelerinden birini, terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören ve uygulamaya girmesi için yıl sonuna kadar süre tanınan 10 Mart mutabakatı oluşturacak.



SDG konusu

Toplantının öncelikli güvenlik başlığı, terör örgütü
SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon süreci
ni içeren ve yıl sonuna kadar mühlet tanınan 10 Mart mutabakatı. Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Şam’a gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretler kabinede detaylandırılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun 6 Aralık’ta, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in ise 11 Aralık’ta Şam’a düzenlediği resmi ziyaretlere dair raporları kabine üyelerine sunması bekleniyor.



"Terörsüz Türkiye" süreci ve istihbarat raporları

Hükümetin
"Terörsüz Türkiye"
vizyonu çerçevesinde yürütülen çalışmalar da toplantının ana gündem maddeleri arasında. Meclis bünyesinde kurulan komisyona AK Parti tarafından sunulması planlanan rapor öncesinde, sahadan gelen son istihbarat bilgileri değerlendirilecek. Özellikle silah bırakma sürecine dair veriler ve siyasi yol haritası mercek altına alınacak.

Ekonomide gözler asgari ücret zammında

Toplantının ekonomi gündemini, enflasyonla mücadele tedbirleri oluştururken ana odak noktası
2026 yılı asgari ücret
görüşmeleri olacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen zam süreciyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, işçi ve işveren temsilcileriyle yaptığı ilk komisyon toplantısının çıktıları değerlendirilecek. Nihai oranın 31 Aralık tarihine kadar netleşmesi hedefleniyor.


Yasa dışı bahisle mücadele

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli başlık ise sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele. Hazırlanan eylem planı çerçevesinde
cezaların caydırıcılığının artırılması
ve bu suçlarla mücadelede atılacak ilave yasal adımlar görüşülecek.

Putin görüşmesi ve Gazze

Dış politika başlığında ise
Rusya-Ukrayna savaşı
ve Gazze’deki insani kriz öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkmenistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kabineyle paylaşması öngörülüyor. Karadeniz’de seyir güvenliği ve devam eden diplomatik barış çabaları da masadaki konular arasında yer alacak.

#Kabine toplantısı
#Beştepe
#Recep Tayyip Erdoğan
#asgari ücret
#SDG
#Terörsüz Türkiye
#yasa dışı bahis
#Putin görüşmesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇ SAYFASI 2025: TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?