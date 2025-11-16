Bin derde deva: Reçeli de oluyor çayı da... Dağların kırmızı hazinesi için hasat zamanı

Erzincan’da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yöre halkı kuşburnu mesaisine hız verdi. Doğal şifa kaynağı olarak bilinen kuşburnu, köylü kadınlar tarafından dikenli dallar arasından özenle toplanıyor. C vitamini bakımından oldukça zengin olan bitki, yörede alternatif tıp amaçlı sıkça kullanılıyor.

Kuşburnunun özellikle öksürük ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinirken, kalp-damar sağlığına katkı sunduğu ve mide-bağırsak rahatsızlıklarını hafiflettiği de yöre insanı tarafından ifade ediliyor. Toplanan kuşburnları önce güneşte olgunlaştırılıyor, ardından büyük kazanlarda yaklaşık iki saat kaynatılıyor. Kevgirden geçirilen meyve, çekirdeklerinden ve kılçıklarından tamamen ayrıştırılarak kullanıma hazır hâle getiriliyor.