Bingöl’de trafik kazası: İki kişi yaralandı

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl merkez Selahaddin Eyyubi Mahallesi Said Nursi Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara yolda seyir halinde olan 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.