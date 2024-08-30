Bir kişi can vermişti: Metrobüs faciasında şoförün yeni ifadesindeki detay dikkat çekti

29 Ağustos sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece güzergahında yaşanan kazada 1 kişi hayatının kaybetmiş ve 53 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin şu ana kadar 9 kişi gözaltına alındı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, kaza yapan şoför ifadesinde, Yenibosna durağında yolcu indirdikten sonra Sefaköy istikametine doğru kurallara uygun bir şekilde seyretmeye başladığını belirterek

CNN Türk’te yer alan habere göre, kaza yapan şoför ifadesinde, Yenibosna durağında yolcu indirdikten sonra Sefaköy istikametine doğru kurallara uygun bir şekilde seyretmeye başladığını belirterek

"Devamında seyir halinde olduğum sırada Sefaköy rampasına gelmeden hemen önce daha rahat çıkabilmek için, hemen önce düzlükte klimayı kapattım.

Ardından yol sola doğru ayrılmıştı. Bunu sonradan fark ettim. Yolun sola doğru döndüğünü belirten herhangi bir uyarı levhası, benim dikkatimi çekecek herhangi bir levha mevcut değildi.