Bitlis'te kafasına kar kütlesi düşen 21 yaşındaki Ayşe kurtarılamadı

Olay, dün Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Ayşe İder, 8 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yoldan geçen kişiler tarafından karın altından çıkarılan İder, çağırılan ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İder, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.