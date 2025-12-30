Yeni Şafak
Altın madeninde göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Altın madeninde göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

13:4030/12/2025, Salı
IHA
Olayda 3 madenci hayatını kaybetti
Olayda 3 madenci hayatını kaybetti

Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Badakhshan eyaletinde bir altın madeninde çökme meydana gelmesi sonucu 3 madenci hayatını kaybetti.

Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Badakhshan eyaletinde toprak kayması sonucu bir altın madeninde çökme meydana geldi. Olayda 3 madencinin hayatını kaybettiğini duyuran Afgan yetkililer, dün yaşanan madencilerin altın çıkardıkları sırada çökme yaşandığını ve toprak altında kalan madencilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.


Ekim ayında ülkenin Arghanch Khah bölgesinde yaşanan benzer bir olayda maden ocağındaki tünelin çökmesi sonucu iki madenci hayatını kaybetmişti.


#Afganistan
#altın madeni
#göçük
