Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Kaya duvar yıkıldı: Altında kalan genç hayatını kaybetti

Kaya duvar yıkıldı: Altında kalan genç hayatını kaybetti

21:596/01/2026, вторник
IHA
Sonraki haber
Ekrem Yamşah kaya parçalarının altında kaldı, hayatını kaybetti.
Ekrem Yamşah kaya parçalarının altında kaldı, hayatını kaybetti.

Mersin’in Silifke ilçesinde yıkılan kaya duvar parçalarının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Canbazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaya parçalarıyla örülen duvar yıkıld
ı. Bu sırada çalışma yapan Ekrem Yamşah (20) kaya parçalarının altında kaldı.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma ile kaya parçaları kaldırıldı ancak Yamşah’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde savcının incelemesi sonrasında cenaze hastane morguna gönderildi.



#Mersin
#Duvar
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS sınav ve başvuru takvimi