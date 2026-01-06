Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin’de binlerce adet patlayıcı bulundu: Bir şüpheli yakalandı

Mersin’de binlerce adet patlayıcı bulundu: Bir şüpheli yakalandı

10:236/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir depoda binlerce adet izinsiz şekilde bulundurulan çeşitli patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesinde bir şahsın kiraladığı depoda, satış izni belgesi olmadan yüklü miktarda havai fişek, meşale, torpil gibi patlayıcı maddeler bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekipler adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Depoda yapılan aramada 16 bin 714 adet havai fişek, 317 bin 300 adet meşale, 195 bin 16 adet volkan, 150 bin 480 adet maytap, 42 bin 720 adet sis bombası, 4 bin 900 adet konfeti ile çok sayıda münferit patlayıcı madde ele geçirildi.

Patlayıcılara el konulurken, şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Mersin
#emniyet
#Patlayıcı Madde
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Mardin hak sahipliği KURASI CANLI İZLE