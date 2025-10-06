Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı 21’i kurtarıldı

Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı 21’i kurtarıldı

15:036/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ekipleri çalışmasında kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Ekipleri çalışmasında kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 33 düzensiz göçmen yakalanırken, 21’i kurtarıldı.

Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Torba/Koldestim) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Ekipleri çalışmasında kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-112) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde gönderildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

#Muğla
#Bodrum
#Sahil Güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?