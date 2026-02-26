Yeni Şafak
Boğaziçi'ne 8 milyar TL’lik yatırım

04:0026/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Türkiye’nin en yüksek puanlı öğrencilerinin tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği yatırımların toplam bütçesi 8 milyar lirayı aştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yatırımlar barınma kapasitesinden araştırma altyapısına, akademik gelişimden fiziki dönüşüme kadar geniş bir alanı kapsıyor. Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) öncülüğünde inşa edilen 210 kişi kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu ile Valilik desteğiyle Kuzey Kampüs’te hayata geçirilen 706 kişi kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerin kullanımına açıldı. Geçen yıllarda depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan üç yurt binasının yerine yapılan yeni yapılar, üniversitenin barınma altyapısında tarihi bir dönüşüm niteliği taşıyor. Ayrıca yapımı devam eden 250 kişi kapasiteli yeni kız yurduyla birlikte, üniversitenin toplam yatak kapasitesinin tarihinin en yüksek seviyesine ulaşması hedefleniyor. Depreme dayanıksız eski kütüphane binası da yaklaşık 2 milyar lira yatırımla yeniden inşa edilecek. Akademik üretime destek amacıyla 3 milyar TL’lik modern laboratuvar kompleksi kurulacak. Ayrıca Erdoğan’ın katkılarıyla 1000 kişilik modern konferans salonu da üniversiteye kazandırılacak.



