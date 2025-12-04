Boşluğuma geldi parayı aldım

Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet davası sürüyor. Makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro (yaklaşık 5,5 milyon TL) rüşvet alırken yakalanan eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter, Manavgat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yaptı.
Rüşvet için kimseden talimat almadığını ve talimat vermediğini ileri süren Tüter, davanın medyatik olduğunu ve günah keçisi seçildiğini öne sürdü. Rüşvet görüntüleri sorulan Tüter, “Cengiz C. beni sürekli arayıp ‘Komisyonu vereyim’ diyordu, ben de geçiştiriyordum. Bana verdiği çantada ne kadar para olduğunu bilmiyordum. Çantayı kapının arkasına koydum. Parayı almam boşluğuma geldi, almış bulundum. Cengiz odadan çıktıktan sonra kumpas olduğunu düşündüm, hemen arkasından gittim ama bulamadım. Zaten sonra polis içeri girdi” dedi.
Tutuklu eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün rüşvet aldığını duyduğunu söyleyen Tüter, “Hüseyin Cem Gül'ün para aldığını çok duydum. Kahvehanede, berberde, her yerde konuşuluyordu ama bir şey görmedim” şeklinde konuştu.
Soruşturma kapsamında arama yapılan bir zirai depoda gizlenmiş halde 45 milyon lira değerinde külçe altın ve döviz bulunmuştu.