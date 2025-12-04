Boşluğuma geldi parayı aldım

Rüşvet için kimseden talimat almadığını ve talimat vermediğini ileri süren Tüter, davanın medyatik olduğunu ve günah keçisi seçildiğini öne sürdü. Rüşvet görüntüleri sorulan Tüter, “Cengiz C. beni sürekli arayıp ‘Komisyonu vereyim’ diyordu, ben de geçiştiriyordum. Bana verdiği çantada ne kadar para olduğunu bilmiyordum. Çantayı kapının arkasına koydum. Parayı almam boşluğuma geldi, almış bulundum. Cengiz odadan çıktıktan sonra kumpas olduğunu düşündüm, hemen arkasından gittim ama bulamadım. Zaten sonra polis içeri girdi” dedi.