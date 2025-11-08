Yeni Şafak
Boyun kütletme felç ediyor

8/11/2025, Cumartesi
8/11/2025, Cumartesi
Halk arasında “boyun kütletme” olarak bilinen servikal manipülasyon, boyun omurlarına ani ve kontrollü kuvvet uygulanarak yapılıyor. Son dönemde sıkça tercih edilen bu uygulamanın bilinçsiz şekilde yapılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, yanlış hareketlerin beyne kan taşıyan damar duvarlarında yırtılmaya neden olabileceğini belirterek, bunun kanda pıhtılaşmayı tetikleyebileceğini söyledi. Şalçini, “Uzman olmayan kişilerce yapılan sert boyun masajları ve bilinçsiz manipülasyonlar 'kütletme' işlemiyle benzer riskler taşıyor. Boyun, son derece karmaşık ve hassas bir yapıdır. Bilinçsizce yapılan ani hareketler, sadece damarlara değil, aynı zamanda sinir köklerine veya doğrudan omuriliğin kendisine de zarar verebilir. Beyin sapı inmeleri, solunum ve kalp atışı gibi yaşamsal fonksiyonları etkileyerek koma veya ani ölüme yol açabilir" dedi. Şalçini, sosyal medyadaki yönlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak bu konuda sadece alanında uzman doktorlara güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi.



