Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
BTK'ya üç milyonu aşkın ihbar yapıldı

BTK'ya üç milyonu aşkın ihbar yapıldı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:005/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet güvenliği çalışmalarına ilişkin veriler, internet ortamındaki suç ve zararlı içeriklere karşı yürütülen mücadelenin boyutunu ortaya koydu. Buna göre 2007’den 2025 yılına kadar geçen sürede 3 milyondan fazla ihbar alındı. BTK bünyesinde faaliyet gösteren İnternet Yardım Merkezi, kurulduğu günden bu yana kullanıcı başvurularını değerlendirerek rehberlik hizmeti sunuyor.

2025'TE 45 BİN ÇAĞRI

2024 yılı itibarıyla İnternet Bilgi Destek Hattı’na 4 bin 500’ün üzerinde başvuru yapılırken bu başvuruların tamamı yanıtlandı. 2017’den bu yana ise toplam 70 binden fazla başvuru cevaplandırıldı. İnternet güvenliği alanında danışmanlık hizmeti veren Alo 141 hattı da yoğun ilgi gördü. Yalnızca 2025'te 45 binin üzerinde çağrı karşılanırken, hattın faaliyete geçtiği son yedi yılda yanıtlanan çağrı sayısı yaklaşık 480 bine ulaştı. 300 binden fazla vatandaşa internet güvenliği eğitimi verildi.



#BTK
#İletişim
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?