BTK'ya üç milyonu aşkın ihbar yapıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet güvenliği çalışmalarına ilişkin veriler, internet ortamındaki suç ve zararlı içeriklere karşı yürütülen mücadelenin boyutunu ortaya koydu. Buna göre 2007’den 2025 yılına kadar geçen sürede 3 milyondan fazla ihbar alındı. BTK bünyesinde faaliyet gösteren İnternet Yardım Merkezi, kurulduğu günden bu yana kullanıcı başvurularını değerlendirerek rehberlik hizmeti sunuyor.
2025'TE 45 BİN ÇAĞRI
2024 yılı itibarıyla İnternet Bilgi Destek Hattı’na 4 bin 500’ün üzerinde başvuru yapılırken bu başvuruların tamamı yanıtlandı. 2017’den bu yana ise toplam 70 binden fazla başvuru cevaplandırıldı. İnternet güvenliği alanında danışmanlık hizmeti veren Alo 141 hattı da yoğun ilgi gördü. Yalnızca 2025'te 45 binin üzerinde çağrı karşılanırken, hattın faaliyete geçtiği son yedi yılda yanıtlanan çağrı sayısı yaklaşık 480 bine ulaştı. 300 binden fazla vatandaşa internet güvenliği eğitimi verildi.