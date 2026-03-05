BTK'ya üç milyonu aşkın ihbar yapıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet güvenliği çalışmalarına ilişkin veriler, internet ortamındaki suç ve zararlı içeriklere karşı yürütülen mücadelenin boyutunu ortaya koydu. Buna göre 2007’den 2025 yılına kadar geçen sürede 3 milyondan fazla ihbar alındı. BTK bünyesinde faaliyet gösteren İnternet Yardım Merkezi, kurulduğu günden bu yana kullanıcı başvurularını değerlendirerek rehberlik hizmeti sunuyor.