Bakan Göktaş: Kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz

"Burada hiç şüphesiz, medyaya da özel bir sorumluluk düşüyor. Nitekim medya, algıyı şekillendirir; rol modelleri görünür kılar. Kadınların emeğini, aklını ve kurucu rolünü öne çıkaran bir dil yeni nesillere daha geniş bir istikamet sunar. İş dünyasının, sanat çevrelerinin, akademinin, sivil toplumun ve kamu kurumlarının ortak bir zeminde buluşması çok önemlidir. Çünkü güçlü bir gelecek, ortak çaba ve kararlılık gerektirir. Kadınların birikimini, emeğini, dönüştürücü gücünü ve topluma yön veren varlığını çağın sunduğu imkânlarla buluşturmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Böylece Türkiye Yüzyılı, kadınların daha fazla söz sahibi olduğu ve her alanda daha güçlü temsil edildiği bir yükseliş dönemi haline gelecektir"