Bu bir rejim değişikliği savaşı değil

Alışılmışın aksine ABD Başkanı Trump yerine Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın savaşın gidişatına ilişkin açıklama yapması yönetim içinde sıkıntı olduğu değerlendirmesine sebep oldu. Hegseth'in açıklamasında başlatılan saldırının "rejim değişikliği amacı taşımadığını" savunması Trump'ın cumartesi günü yaptığı konuşmayla açık çelişki olarak değerlendirildi. ABD’nin İran'a yönelik İsrail ile düzenlediği saldırıya ilişkin Hegseth, savaşı kendilerinin başlatmadığını savunması ise soru işaretlerine neden oldu. Hegseth, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu savaşı biz başlatmadık ama Başkan Trump döneminde biz bitiriyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları tehdit ederseniz, özür dilemeden ve tereddüt etmeden sizi bulup öldürürüz.” Hem Savaş Bakanı Hegseth'in hem de Caine'in sıkıntılı bir vücud diline sahip olduğu dikkatlerden kaçmadı. Açıklamasında savaşın niteliğine de değinen Hegseth, “Bu, sözde bir rejim değişikliği savaşı değil. Ancak şunu söyleyebilirim ki rejim kesinlikle değişecek. Bu savaş, tarihin en ölümcül savaşı Başkan Donald Trump’ın son sözü ile sonlanacak ve dünya daha yaşanılabilir bir yer olacak” iddiasında bulundu.

Hegseth, "İran'ın müzakere şansı vardı ancak Tahran müzakere etmiyordu. Füze stoklarını yenilemek ve nükleer emellerini yeniden başlatmak için zaman kazanmaya çalışıyordu. Amaçları bizi rehin almak ve güçlerimize saldırmakla tehdit etmekti. Başkan Trump, bu tür oyunlar oynamaz" dedi. Hegseth, "İran İHA'ları ve füzeleri, komşularının otellerine, havaalanlarına, apartmanlarına ve diğer sivil hedeflerine ayrım gözetmeksizin saldırıyor. On yıllardır korkakça terörist taktikler kullanan bir rejimden gelen alçak taktikler bunlar" açıklamasında bulundu. "Bu savaşın şartlarını baştan sona biz belirledik. Hedeflerimiz ütopik değil, gerçekçi. Bu savaş sonsuza kadar sürmeyecek. Bu, 'Irak' değil, sonsuz da değil. İkisinde de bulundum. Saçma çatışma kuralları yok. Ulus ya da demokrasi inşa etme süreci yok. Kazanmak için savaşıyoruz ve zamanımızı ya da canlarımızı boş yere harcamıyoruz. Bu boyuttaki bir savaşta kayıplar olacaktır. Bu savaşı, Başkan Trump'ın seçtiği 'Önce Amerika' koşullarına ulaşınca sona erdireceğiz. Hedefimiz belli, nükleer tesisleri yok etmek" diyerek bir kez daha ABD'nin operasyonun niteliğine ilişkin kafa karışıklığı yaşadığını ortaya koydu. ABD Başkanı Trump, Haziran 2025'te İran'ın tüm nükleer stokunun yok edildiğini ilan etmişti.