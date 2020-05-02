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Bu kadarına da pes: Pandemi hastanesi şantiyesinin kablolarını çaldılar

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı içinde yapımına devam edilen pandemi hastanesi şantiyesinden giren 6 şüpheli, 74 bin lira değerinde bakır kablo çalmaya kalkıştı. Polis ekipleriyle hırsızlar arasında yaşanan kovalamaca sonucu, şüpheliler yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Suç makinesi hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suç makinesi hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar tek yürek olurken, bir grup hırsızın yaptığı 'pes' dedirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 28 Nisan'da kapalı kasa bir minibüsten şüphelenerek takibe aldı. Yapılan plaka sorgulamasında aracın üzerindeki plakanın sahte olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine aracı takibe alan ekipler aracın Atatürk Havalimanı içinde yapımı devam eden pandemi hastanesine şantiyesine girdiğini belirlendi.

Suçüstü yakalandılar

Ekipler araçtan inen kişilerin bazı kabloları araca yüklediğini gördüğünde onları yakalamak için harekete geçti. Ancak polise direnen şüpheliler çaldıkları kablolarla birlikte şantiye içinde kaçmaya başladı. Pandemi hastanesi şantiyesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çevredeki tüm ekipler alarma geçti. Bir süre şantiye içinde kaçan şüpheliler kısa bir süre için izlerini kaybettirdi. Ancak siyah renkli minibüsün izi kısa süre içinde Eski Havaalanı caddesi üzerinde bulundu.

Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı tam gaz devam ediyor
FOTOĞRAF 7
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Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaat çalışmaları beklenenden daha hızlı devam ediyor.
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Gece gündüz hız kesmeden devam eden pandemi hastanesi yapım çalışmalarında çelik iskeletlerin duvarlar ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.
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Salgın hastanesi, Atatürk Havalimanı yakınlarındaki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arazisinde yapılıyor.
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Yatak kapasitesi bin olacak hastane, 45 gün gibi kısa bir zaman diliminde tamamlanacak. Hastanenin inşası için çalışmalar 724 devam edecek.
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Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı tam gaz devam ediyor
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatının çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gece gündüz devam eden inşaat çalışmalarında çelik iskeletlerin yan duvarları ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.

8 bin işçi aralıksız çalışıyor: İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor
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8 bin işçi aralıksız çalışıyor: İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor

Otobanda nefes kesen kovalamaca

Polis ekiplerinin "Dur" intiharına uymayarak kaçmaya devam eden ekiplerle filmleri aratmayan bir kovalamaca başladı. Şüphelilerin kullandığı minibüsü durdurmak için polisler ekip araçlarının direksiyonunu şüphelilerin aracının üzerine kırdı Yolu bölen tretuvar ile polis araçlarını arasına sıkışan minibüs durdurulurken içinde bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 3 polis aracının kaza sonucu ağır hasar gördüğü belirtildi.

Azılı hırsız çıktılar


Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sadettin B.(45)'in daha önceden 17 kez işyerinden hırsızlık, 6 kez otodan hırsızlık, 8 kez açıktan hırsızlık, 2 kez yağma, bir kez de güveni kötüye kullanmak suçlarından polis tarafından yakalandığı belirtildi. Şüpheli Sedat G.(33)' ün hırsızlık ve yağma suçlarından 15 kez, Doğan G.(30)'un hırsızlık, açıktan hırsızlık, yağma, yaralama suçlarından 27 kez, Murat B.(24)'ün hırsızlık, yağma suçlarından 33 kez, Emre M.(24)'ün hırsızlık, otodan hırsızlık yağma gibi suçlardan 31 kez, Onur G.(26)'ın ise hırsızlık, otodan hırsızlık gibi suçlardan 31 kez gözaltına alındığı belirlendi.

  • Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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