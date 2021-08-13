Bu kandan siz sorumlusunuz: Organize ırkçılık; cinayet, yağma ve vandallığa yol açtı​

Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik bir grup siyasinin organize linç kampanyası Ankara’da kan döktürdü. Son aylarda dozu artırılan tahrik söylemlerinin tetiklediği yabancı karşıtlığı tehlikeli sonucunu Altındağ’da gösterdi. Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir parkta 10 Ağustos’ta Suriyeli Y.A.A. ve A.M.A. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A.A., Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Ülger’i bıçakla yaraladı. Yalçın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliler “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Y.A.A.

Emirhan Yalçın

A.M.A

OYNAT 00:45 Mültecilere yaptıkları yardımlarla tanınan Cavit ve Hafize Etleç çiftinin evini talan ettiler Ankara Altındağ'da yabancı uyruklu kişilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla zarar verenlerin o bölgede yıllardır göçmenlere kapılarını açıp yardımda bulunan Cavit Etleç ve eşinin evine de girerek iki televizyon ile değerli mücevherlerini çaldığı ortaya çıktı.



Gece boyunca süren olaylar neticesinde saat üç sıralarında Cavit ve Hafize Etleç'in evini hedef alan saldırganlar, değerli eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Cavit Etleç'in evinde bulunan iki adet televizyon, kamera ve değerli mücevherleri çalan hırsızların kim olduğu ise henüz bulunamadı. Etleç, yağmalanan evini gösterdikten sonra, “Benden ve hanımdan değerli değil çalınanlar' ifadesini kullandı. Etleç, hedef gösterildiği için artık mahallede yaşayamayacağını kaydetti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TEHLİKELİ GERGİNLİK

İki genç grup arasında çıkan kavga, 3-4 aydır sürdürülen sistemli manipülasyonun da etkisiyle hızla büyüdü. Olayın duyulması üzerine sokağa çıkan vatandaşlar durumu protesto etti. Önceki gün ise olayların şiddeti arttı. Çok sayıda kişi Suriyelilere ait evleri taşladı, iş yerleri ve araçlarına zarar verdi. Sosyal medya yalanları ile kızıştırılan saldırılardan küçük çocuklar da etkilendi. İbrahim (6) adlı Suriyeli bir çocuk evlerine atılan taş sonucu başından yaralandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olaylara müdahale etti.

ATEŞİ YAKTILAR

Olayların bu aşamaya gelmesinde siyasilerin “mülteci düşmanlığının” etkisi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçoğlu, eski İYİ Parti’li Ümit Özdağ, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başı çektiği bazı siyasiler söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla bugünlerin ateşini yaktı. En ufak bir olayda bile kıvılcıma neden olan 3-4 ayda ivmesi artırılan o sorumsuzca paylaşımlar şöyle:

REKLAM

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda siyasetini mülteciler üzerine kurdu. Her platformda, sığınmacıların Türkiye’de soruna yol açtığını savunan Kılıçdaroğlu, “Göçmenleri davul ve zurna ile yollayacağız” dedi.

Tanju Özcan

Kemal Kılıçdaroğlu

OYNAT 00:29 Suriyeli iki gence caddede yürüdükleri için küfürler yağdırdı Aracıyla seyreden bir sürücü, kaldırımda yürüyen iki gence 'Suriyeli misiniz?' diye sorduktan sonra 'Gezmeyin lan caddede. Gidin evinize.' diyerek küfürler yağdırdı.



Son haftalarda mülteci karşıtlığı üzerinden yapılan algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Trafikte seyrederken dışarıda oldukları gerekçesiyle Suriyelilere hakaretler eden kişi, bu anları kendi cep telefonuyla kaydetti.



Sosyal medyada yansıyan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

-Mültecilere karşı yürütülen kara propagandanın fitilini ateşleyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan önce belediyenin mültecilere yaptığı sosyal yardımı kesti, ardından da “Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız” diyerek ırkçılıkta zirve yaptı.

MÜLTECİLERİ GÖNDERECEKLERMİŞ!

-Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da kampanyaya su taşıyan isimlerden. Özdağ, 8 Ağustos, “Türk çocukları üniversiteye giremiyor çünkü yerlerini yabancılar işgal ediyor” dedi.

Sinan Oğan

Ümit Özdağ

-Eski milletvekili Sinan Oğan da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın suya zam yaptığını açıkladığı videosunu paylaşarak, “Hastanelerde resmi olarak Suriyelilere her şey bedava olduğu halde diğer yabancı vatandaşlara (örneğin Türkmenlere) Türk vatandaşlarının en az 3 katı pahalı rayiç uygulayan AKP hükümeti ‘ırkçı, faşist’ mi oluyor?” demişti.

Meral Akşener

Muharrem ince

-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sığınmacıların ülkelerine bayramda gitmesini eleştirmişti. İnce, “Nasıl bayramda gidiyorsa normalde de gidebilir. İnşallah ilk seçimde hükümeti gönderdiğimiz gibi mültecileri de göndereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

ifadelerini kullanmıştı. -İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Mülteciler işsizlik yaratıyor. Afganların gelişi nedir? Bende cevabı yok. Beka sorunu olacak” diyerek geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerektiğini söylemişti.

Esed’ci söyledi CHP’liler alkışladı

Hatay’a bağlı Samandağ ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Suriye’de binlerce masum sivili katleden Beşşar Esed’in destekçilerinden şarkıcı Ali Deek ile Türkiye’de bir araya geldi. Rejim yanlısı şarkıcı kentte konser verirken, Samandağ’da düzenlenen organizasyona ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Deek’in Esed’i öven sloganlar attığı görüldü. Skandal eğlencede, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı sloganlar da atıldı. Orman yangınlarıyla mücadele edilen dönemde yapılan eğlence ve atılan sloganlar sosyal medyada büyük tepki çekerken, CHP’li Eryılmaz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, şarkıcı Ali Deek’i Hatay’da ağırladığını açıkladı. Eryılmaz, Deek için, “Sanatıyla ve Suriye halkına karşı gerçekleşen emperyal saldırılara karşı dimdik duruşuyla tanıdığımız Suriyeli sanatçı sevgili Ali Deek’le bir araya geldik, güzel, hoş bir sohbet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Canı bize emanet