Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti: Burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı son dakika açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Sevgili gençler, Sayın Cumhurbaşkanımız burs ve kredi ödemelerinin erkene alındığı müjdesini sizlerle paylaştı.



Burs ve kredileriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Ödemeler, Kurban Bayramı öncesi tamamlanmış olacak.



Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. pic.twitter.com/RiA4dDW7M5 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 28, 2020

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KYK burs kredi ödemeleri nasıl alınır?

Kredi ve burs ödemelerini almak isteyen öğrenciler, KYK’nın anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası üzerinden ücretleri alabilmektedir. KYK ödemeleri Ziraat Bankası ATM’lerinden de alınabiliyor.

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Öğrenci kyk.gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine ulaşarak öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART’larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM’lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

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2020 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 600 lira olarak uygulanacak" açıklamasında bulunmuştu.