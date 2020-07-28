Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti Burs ve kredi ödemeleri başladı
EĞİTİM

Burs ve kredi ödemeleri başladı! 2020 KYK burs kredi ödemeleri nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti: Burs ve kredi ödemeleri başladı

Yüzbinlerce öğrencinin heyecanla beklediği burs ve kredi ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı son dakika açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?
GÜNDEM
YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

KYK burs kredi ödemeleri nasıl alınır?

Kredi ve burs ödemelerini almak isteyen öğrenciler, KYK’nın anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası üzerinden ücretleri alabilmektedir. KYK ödemeleri Ziraat Bankası ATM’lerinden de alınabiliyor.

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Öğrenci kyk.gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine ulaşarak öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART’larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM’lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

YÖK üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirledi
GÜNDEM
YÖK üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirledi

2020 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 600 lira olarak uygulanacak" açıklamasında bulunmuştu.

Abone Ol Google News
Wattpad hacklendi mi?

Wattpad hacklendi mi?

'​Çalınan kullanıcı bilgileri ücretsiz olarak dağıtılıyor' iddiası...
Ne öğretmenler var

Ne öğretmenler var

Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti.
İzmir milletvekili Hamza Dağ metroda görüntülendi

Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Kurban Bayramı öncesi beklenen haber geldi.

Yüzde 31<br>zam yapan var!

Yüzde 31
zam yapan var!

​Kredi paketinden çıkarılan markaların araç fiyatları.

CHP'li<br>belediyeye haciz

CHP'li
belediyeye haciz

Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı.
33 saat sonra bulunmuştu

33 saat sonra bulunmuştu

​11 yaşındaki Elif ve ağabeyi devlet korumasına alındı.
Azerbaycan<br>yalnız değil

Azerbaycan
yalnız değil

​Türkiye, kardeş ülkeye desteğini sahada da gösterecek.
Süper Lig <br>tarihine geçti

Süper Lig
tarihine geçti

​Ligin en çok kurtarış yapan kalecileri belli oldu.
Diriliş mücadelesi veriyoruz

Diriliş mücadelesi veriyoruz

​Yedi düvele karşı vatan savunması.
Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar!

Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar!

​Fransa, bölgenin doğal zenginliklerinin peşinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.