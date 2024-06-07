|
Gündem

Bursa'da feci kaza: İşçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet, dönüş yapan servis aracına çarptı. Feci kazada 6 işçi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

09:45 - 7/06/2024 Cuma
IHA
Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet, dönüş yapan servis aracına çarptı. İşçilerin olduğu serviste 6 kişi, kamyonette de 2 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.


Kaza merkez, Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ferhat K. idaresindeki kamyonet, kırmızı ışığı ihlal edip hızla ilerledi. Bu esnada kendisine yanan yeşil ışık üzerine harekete geçen Sebahattin T. idaresinde işçileri taşıyan servis aracı kamyonetin çarpması ile savruldu. Kazayı görenler hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonette ve servis aracında sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi.

Feci kazada 6 işçi olmak üzere toplam 8 kişi yaralanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.



#Bursa
#trafik kazası
#emniyet
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024-2025 eğitim öğretim yılı ana sınıf ve ilkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman yapılacak? İşte aya göre okula başlama yaşı