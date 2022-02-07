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Bursa'da meslek lisesinden bir milyon TL'lik hırsızlık

Bursa'da meslek lisesinden bir milyon TL değerindeki CNC kontrol paneli ile kablo çalan Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin, yakalanarak tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Bursada meslek lisesinden bir milyon TLlik hırsızlık
Sabah okula gelen öğretmenler, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi.

Bursa'daki olay, yaklaşık bir ay önce Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde demir korkuluklardan okul bahçesine atlayan 2 kişi, atölyelerin bulunduğu binanın penceresini kırarak içeri girdi.

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Burada eğitim için kullanılan CNC makinesinin bir milyon TL değerindeki kontrol panelini söken 2 kişi, çeşitli kabloları da alarak kaçtı. Sabah okula gelen öğretmenler, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, hem okulun hem de şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin olduğunu belirledi. Zeybek ve Şahin, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir depoda saklanırken yakalandı. Depoda yapılan aramada ise CNC kontrol paneli ile bakır kablolar ele geçirildi.

30 farklı suçtan kaydı olan Ümit Şahin'in 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı, Abdullah Zeybek'in ise hırsızlık dahil 32 suçtan kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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