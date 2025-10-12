Yeni Şafak
Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi tutuklandı

17:3312/10/2025, Pazar
AA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 22,92 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.


İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bursa-İnegöl kara yolu üzerinde uygulama yaptı.


Ekipler, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan bir araçta uyuşturucu satışı yaptıkları esnada A.D. ve M.E'yi yakaladı.


Ekipler, araçta yaptıkları aramada 22,92 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu, uyuşturucu paketlemede kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.






