Burun ameliyatı ölümle sonuçlandı: 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan özel bir cerrahi tıp merkezinde ikinci kez burun ameliyatına giren 29 yaşındaki hasta, operasyon sonrası rahatsızlandı. Merkezde yoğun bakım ünitesi bulunmaması nedeniyle Bayrampaşa’daki bir hastaneye sevk edilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile, ameliyat sürecinde peş peşe iki kez narkoz verildiğini ve tıbbi ihmal yaşandığını öne sürerek tıp merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olay, 26 Ocak günü Bağcılar'da özel bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce burun ameliyatı için tıp merkezine gelen Bilal Ergin (29), aylar sonra tekrar aynı yerden randevu aldı. Ameliyat sırasında narkoz verilen Ergin, nefes alamadı. Durumu kötüleşen genç, aynı gün içinde Bayrampaşa’da özel bir hastaneye sevk edildi. Ergin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilal Ergin’in ailesi, ameliyat sırasında fenalaştığı ve birinci narkozun etkisi bitmeden ikinci kez narkoz verildiğini ileri sürdü. Ameliyat sırasında ihmal iddiaları üzerine aile, tıp merkezinden şikayetçi oldu.
Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsinin ardından Bilal Ergin’in cenazesi defnedilmek üzere memleketine götürülecek.