Cezasız kalmadılar

15 Temmuz sonrasında hızla ‘temizlik’ düğmesine basıldı. FETÖ’cüleri kamu kurum ve kuruluşlarından temizlemek için çıkarılan KHK’larla örgüt üyeleri kamudan uzaklaştırıldı. 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL’in ardından 42 KHK çıkarılarak binlerce FETÖ’cü kamudan uzaklaştırıldı. Örgütün devletin yanı sıra ekonomi, sivil toplum ve eğitim yapılanması da tasfiye edildi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. Yönetimi ele geçirmek isteyen FETÖ, 15 Temmuz 2016’da TSK’ya sızdırdığı elemanları eliyle darbe girişimine kalkıştı. Yargı, hain darbe girişimiyle ilgili hızla soruşturma başlatırken, kalkışmanın bastırılmasının ardından soruşturmalarını kısa sürede tamamladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 289 dava açıldı. Darbe davalarıyla ilgili ilk karar Erzurum’da çıktı. Son olarak Çanakkale 5. Alay Komutanlığı davasının da karara bağlanmasıyla yaklaşık 6 yıllık yargılama süreçlerinin sonunda darbe girişimine yönelik açılan 289 dava sonuçlandırıldı. Böylece, ülke genelindeki tüm darbe girişimi davalarında yargılamalar tamamlanmış oldu.

HESAP VERDİLER

Sona eren davalarda 1634 sanığa 141’er kez ile birer kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 1366 sanık müebbet hapse mahkum edilirken, 1891 sanık da 1 yıl 2 ay ila20 yıl arasında değişen sürelerde hapse çarptırıldı. 2 bin 870 sanık beraat etti, 964 sanık için ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

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Akın Öztürk’e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.

BEYİN TAKIMINA AĞIR MÜEBBET

Yargılamalar sonucu darbenin beyin takımı sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyeleri ile örgütün darbeyi yöneten sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş’in de arasında olduğu 1634 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanık ise müebbet hapse mahkum edildi. 1891 sanığa ise çeşitli sürelerde hapis cezası verildi.

123 DAVA KESİNLEŞTİ

Karara bağlanan davalardan 119’u Yargıtay tarafından onandı, 4’ü ise kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşti. Diğer davalara ilişkin istinaf ve Yargıtay süreci ise devam ediyor.

BİR NUMARA HEP GÜLEN

15 Temmuz’un en kritik davası, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı Genelkurmay çatı davasıydı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk’ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli basan suikast timinin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, bu davada 137 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Darbe davalarının tamamında 1 numaralı sanık olarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e işaret edildi. Firari Gülen’in iadesi için ABD’ye 7 ayrı iade talepnamesi gönderildi. Terörist Gülen’in iadesine ilişkin girişimlerden henüz sonuç alınamadı.

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DARBENİN KOMUTA MERKEZİ AKINCI ÜSSÜ

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada karar 26 Kasım 2020’de çıktı. Örgütün darbeyi yöneten sivil imamlarına 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet verildi. Kanlı darbe girişiminde Ankara’nın birçok noktasını bombalayan darbeci pilotlar da birden fazla kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Şehit Ömer Halis Demir

HALİSDEMİR’İN KATİLLERİ CEZALANDIRILDI

Darbeci general Semih Terzi’yi öldürerek darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin dava da karara bağlandı. Mahkeme, Halisdemir’e ilk kurşunu sıkan Fatih Şahin ile son kurşunu sıkan Mihrali Atmaca’nın da arasında olduğu 16 sanığın tamamını ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Darbeci askerler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok dahil 34 kişiyi şehit etti. Bu olaylarla ilgili 143 sanık hakkında İstanbul’da dava açıldı. 72 sanık, “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilirken, bazı sanıklar “kasten öldürme” suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.