Büyükçekmece'de Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi seçildi

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili seçilen CHP'li Ahmet Şahin'in tutuklanması üzerine yeni başkan vekili CHP'nin adayı Hakan Çebi seçildi





Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi seçildi





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda soruşturmada Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin tutuklanmıştı.





Görevden uzaklaştırılan Şahin'in yerine bugün Belediye Meclis'inde seçim yapıldı. Belediye başkanvekili üçüncü turda belli oldu. 20 oy ile CHP'nin adayı Hakan Çebi belediye başkanvekili seçildi.





Ne olmuştu?





Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB'ye yönelik beşinci dalga operasyonda gözaltına alınmış 5 Haziran'da tutuklanmıştı. Akgün'ün yerine Büyükçekmece Belediye Başkanvekili olarak 11 Haziran'da 22 oy alarak CHP'li Ahmet Şahin kazanmıştı.





İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan hakkında da tutukluluk kararı verildi.





Şüpheli Şahin'in ''Ekrem İmamoğlu suç örgütü adına iş adamlarından rüşvet aldığının anlaşıldığı'' bildirilen yazıda, Şahin'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve "rüşvet almak" suçundan tutuklanması istendi. Yazıda, Şahin'in şoförü olan şüpheli Sonkan Turan'ın ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmemesi ancak söz konusu aracı kendisinden başka kimsenin kullanmadığını beyan etmesinin suçtan kaçmaya yönelik olarak değerlendirildiği aktarıldı.





24 Sayfalık ifade





Bu kapsamda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği 24 sayfalık ifadede, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan etti.





Babasıyla kurduğu "Sema İnşaat Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd Şti" isimli firmanın yüzde 45 ortağı olduğunu kaydeden Şahin, bunun haricinde ortağı olduğu firma bulunmadığını savundu.





Şahin'e, şüpheli Ali Nuhoğlu'nun "25 Temmuz 2024'te banka hesabımdan 520 bin dolar M.G. tarafından çekilmiştir. Çalışanım O.K.D'ye teslim edilen bu para Çırpıcı Parkı'nın alt tarafında bulunan İBB Hizmet Binası şantiyesinde Ahmet Şahin'e teslim edilmiştir. Şirket kayıtlarımda paranın Ahmet Şahin'e teslim tarihi 2 Ağustos 2024 olarak gözükmektedir. HTS kayıtlarından O.K.D. ile Ahmet Şahin'in bir araya geldikleri görülecektir. 21 Kasım 2024'te 1 milyon dolar Çırpıcı Parkı'nın alt tarafında bulunan İBB Hizmet Binası şantiyesinde çalışanım O.K.D. tarafından Ahmet Şahin'e teslim edilmiştir. Bu para şirket kasasından alınmıştır. Dekontu bulunmamaktadır. Önceki ifademde tarihlerde hata olduğunu görünce şirket kayıtlarımda araştırma yaptım. Paraların çekildiği tarihleri tespit ettim. Yine para teslimini yapan çalışanlarımla görüştüm. Tarihleri netleştirmeye çalıştım. Para teslimleri bankadan çekildiyse aynı gün ya da birkaç gün sonradır. Şirket kasasından alındıysa aynı gün veya birkaç gün içerisindedir." şeklindeki ifadeleri de okundu.





Şüpheli Şahin'e, Nuhoğlu'nun bahsettiği, kendisi tarafından alındığı iddia edilen paraların kim veya kimlere teslim edildiğinin yanı sıra bu kişiyle nasıl bir ticari ilişkisi olduğu da soruldu.





Ali Nuhoğlu'nun ismini kendisiyle ilgili çıkan haberlerden dolayı bildiğini öne süren Şahin, "Kendisini tanımam ve herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Yukarıda benimle ilgili beyan ettiği hususları anladım ancak bunlar asılsızdır. Ben kimseden para almadım. Ben beyanda geçen O.K.D. isimli şahsı da tanımam, kendisiyle daha önce bir araya gelmedim." ifadelerini kullandı.











