Büyükelçi Şen'den TCG Kınalıada'ya ziyaret

Ziyaretin önemli bir parçası olarak, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de İskenderiye Limanı'na geldi. Büyükelçi Şen, ziyaretin Türk-Mısır ilişkilerindeki olumlu gelişmelere katkıda bulunacağını ve deniz güvenliğini artırma yönündeki iş birliğini destekleyeceğini belirtti.

TCG Kınalıada'nın Mısır'a yaptığı bu resmi ziyaret, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki ilişkileri pekiştirmek ve ortak stratejiler geliştirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ziyaret sırasında çeşitli etkinlikler ve toplantılar düzenlendi. Görüşmede Mısır donanması yetkilileriyle ortak stratejiler ve iş birliği konuları ele alındı.