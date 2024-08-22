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Büyükelçi Şen'den TCG Kınalıada'ya ziyaret

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Kınalıada korveti, Mısır'ın İskenderiye Limanı'na resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. 20 Ağustos 2024 tarihinde başlayan ziyaret, iki ülke arasında denizcilik ve güvenlik alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ankara
15:15 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, TCG Kınalıada'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, TCG Kınalıada'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin önemli bir parçası olarak, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de İskenderiye Limanı'na geldi. Büyükelçi Şen, ziyaretin Türk-Mısır ilişkilerindeki olumlu gelişmelere katkıda bulunacağını ve deniz güvenliğini artırma yönündeki iş birliğini destekleyeceğini belirtti.

TCG Kınalıada'nın Mısır'a yaptığı bu resmi ziyaret, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki ilişkileri pekiştirmek ve ortak stratejiler geliştirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ziyaret sırasında çeşitli etkinlikler ve toplantılar düzenlendi. Görüşmede Mısır donanması yetkilileriyle ortak stratejiler ve iş birliği konuları ele alındı.

Bu ziyaretin, Türk ve Mısır deniz kuvvetleri arasında güvenin artırılmasına ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.

#TCG Kınalıada
#Salih Mutlu Şen
#Mısır
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