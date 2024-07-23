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TCG Kınalıada korveti Umman Deniz Kuvvetlerine ait gemi ile eğitimler gerçekleştirdi

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü etkinlikleri sonrasında Japonya'dan dönüş seyrinde olan TCG Kınalıada korveti, Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret etti. TCG Kınalıada korveti, Umman Deniz Kuvvetlerine ait RNOV AL-MUBSHIR yüksek hızlı destek gemisi ile eğitimler gerçekleştirdi.

15:32 - 23/07/2024 Salı
AA
Ziyaret sonrasında, Umman Deniz Kuvvetlerine ait RNOV AL-MUBSHIR yüksek hızlı destek gemisi ile eğitimler gerçekleştirildi.
Ziyaret sonrasında, Umman Deniz Kuvvetlerine ait RNOV AL-MUBSHIR yüksek hızlı destek gemisi ile eğitimler gerçekleştirildi.

TCG Kınalıada korveti, Umman Deniz Kuvvetlerine ait RNOV AL-MUBSHIR yüksek hızlı destek gemisi ile eğitimler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü etkinlikleri sonrasında Japonya'dan dönüş seyrinde olan TCG Kınalıada korveti, Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret etti.

Gemi, limanda Maskat Büyükelçisi Muhammed Hekimoğlu, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Eren Günay ve Maskat Askeri Ataşesi Deniz Albay Gökçe Nigiz tarafından karşılandı.

Ziyaret sonrasında, Umman Deniz Kuvvetlerine ait RNOV AL-MUBSHIR yüksek hızlı destek gemisi ile eğitimler gerçekleştirildi.

Açıklamada, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.


#MSB
#TCG Kınalıada
#Japonya
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