TCG Kınalıada korveti Umman Deniz Kuvvetlerine ait gemi ile eğitimler gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü etkinlikleri sonrasında Japonya'dan dönüş seyrinde olan TCG Kınalıada korveti, Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret etti.