Caddebostan Sahili’nde rezil görüntü: Deniz çöp yığınlarıyla doldu

Herkese buradan söylüyorum, yediklerini ve içtiklerini konteynere atsınlar ya da alıp götürsünler. Manzara çok güzel, deniz var, yeşillik var. İkisi bir arada. İnsanlar spor yapıyor ama güzel manzarayı bu pis durum kötüleştiriyor. Bunu kimsenin görmek istediğini düşünmüyorum. Onu düşünmeden insanlar çöplerini bırakıyorlar. Ama biz sabah erken geldiğimiz için görüyoruz ama görmek istemiyoruz gerçekten. Hijyenik bir şey değil, şu dönemde özellikle insanların ağızlarından içip çıkarttıkları şeyleri ortalıklara saçması. Şu dönemde sonrası için daha hijyenik olursak çok iyi olur.