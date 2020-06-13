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Gündem Caddebostan Sahilinde rezil görüntü Deniz çöp yığınlarıyla doldu
İSTANBUL

Caddebostan Sahili’nde rezil görüntü: Deniz çöp yığınlarıyla doldu

İstanbul Kadıköy Caddebostan Sahili’nde deniz kenarında biriken çöp yığınları dikkat çekti. Sahil kenarında oluşan çöp yığını drone ile havadan görüntülendi.Vatandaşlar yetkililere seslenerek, yaşanan görüntü kirliliğine derhal çözüm bulunmasını istiyor.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar denizin temizlenmesini istiyor.
Vatandaşlar denizin temizlenmesini istiyor.

Caddebostan Sahili’nde oluşan deniz üzerindeki çöp kirliliği hafta sonu sahilde yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti. Yoğun bir tabaka halinde deniz kenarına biriken çöp yığınları ördeklerin yüzdüğü bir alan haline geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ise deniz kenarında biriken çöplerin temizlenmesini bekliyor.

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"İnsanların verdiği zararın sonuçları"

Çocuğu ile sosyal sorumluluk projesi için sahile çöp toplamak için geldiğini belirten bir vatandaş ise "Daha önce şüphesiz temizlik vardı ama şimdilik kirlilik var. Muhtemelen ya rüzgardandır artı bir de insanların vermiş olduğu zarar bir de arkasını temizlememek. Sonuçta bir takım işi bu.

Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü
OYNAT 01:00
Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da adlandırılan Haliç, temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılamaz hale geldi. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözlenirken, yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü” yorumunda bulundu.

  • Aslında bireysel olarak başlamak lazım. İlk bizden başlayacak. Çocuğumla bugün buraya geldim atık toplamak için okul projesi. İşte dediğimiz gibi bir okul projesinden başlıyoruz bireysel olarak geliyoruz görevimizi yapıyoruz. Bir başkaları da görevlerini yerlerini getirirse iyi olur” diye konuştu

Caddebostan Sahili'nde utandıran manzara: Çöplerini bırakıp gitmişler
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Türkiye normalleşme sürecine adım atarken uzun süre sonra hafta sonunu dışarıda geçiren vatandaşlar, sahillere akın etti. İstanbulluların gece geç saatlere kadar vakit geçirdiği Caddebostan sahilinde bu sabah koşuya gelen vatandaşlar, yerlere atılan çöplerle karşılaştı.
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Çöp tenekelerinin etrafına yayılmış, yeşillik alanda bulunan çöpler ise belediye ekipleri tarafından temizleniyor.
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Koşu yapmaya gelen bir vatandaş, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Biz genelde arkadaşlarla hafta sonları burada koşuyoruz ama çöp çok uzun yıllardır sıkıntı. Hafta sonları çok piknik yapanlar oluyor. Fakat çöplerini atmıyorlar. Çöpler dolu dolu oluyor. Herhalde tam toparlanamıyor mudur, nedir? Kargalar gelip parçalıyor. Şişeler kırılıyor. Biz bu görüntülerden rahatsızız. Görmek istemiyoruz. Temiz hava solumak istiyoruz. Pis kokular yapıyor. Herkes temiz olursa her yer için aynı şekilde ama burası yoğun talep gören bir yer. Onun için temiz olunmasını istiyoruz.
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Herkese buradan söylüyorum, yediklerini ve içtiklerini konteynere atsınlar ya da alıp götürsünler. Manzara çok güzel, deniz var, yeşillik var. İkisi bir arada. İnsanlar spor yapıyor ama güzel manzarayı bu pis durum kötüleştiriyor. Bunu kimsenin görmek istediğini düşünmüyorum. Onu düşünmeden insanlar çöplerini bırakıyorlar. Ama biz sabah erken geldiğimiz için görüyoruz ama görmek istemiyoruz gerçekten. Hijyenik bir şey değil, şu dönemde özellikle insanların ağızlarından içip çıkarttıkları şeyleri ortalıklara saçması. Şu dönemde sonrası için daha hijyenik olursak çok iyi olur.
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Caddebostan Sahili'nde utandıran manzara: Çöplerini bırakıp gitmişler
Yeni normalin başlamasıyla birlikte Caddebostan sahiline akın eden vatandaşlardan geriye sahile bıraktıkları çöpler kaldı. Sabahın erken saatlerinde sahile spor için gelen vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Özellikle şu dönemde hijyenik bir şey değil" dedi. Belediye ekiplerinin ise etrafa saçılmış çöpleri temizleme çalışmaları sürüyor.


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