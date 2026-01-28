Yeni Şafak
Çakmak istediği polisi darbederek yaraladı: Ev hapsi cezası verildi

Çakmak istediği polisi darbederek yaraladı: Ev hapsi cezası verildi

18:5028/01/2026, Çarşamba
IHA
M.A., hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi
M.A., hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi

Samsun'da polis memuru A.Ö. izinli gününde kendisinden çakmak isteyen M.A.'nın yumruklu saldırıya uğradı. Burnu kırılan polis memurunun tedaviye alınmasının ardından M.A. gözaltına alındı. Ev hapsi cezası verilen şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmaktan da yasal işlem başlatıldı.

Samsun’da çakmak isteme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada bir polis memurunu darbederek yaraladığı iddia edilen şahsa, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.


Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Şehir Kulübü önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru A.Ö., izinli gününde yolda karşılaştığı M.A.’nın kendisinden çakmak istemesi üzerine yumruklu saldırısına uğrayarak burnun kırılıp hastanelik oldu. Polis memuru A.Ö., Gazi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. M.A., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak suçundan da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.



