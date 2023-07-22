Çalışanların bilgileri korsanların elinde

Durumun ortaya çıkmasının ardından saldırıdan etkilenen 7 şirket, KVKK’ya bildirimde bulundu. Bildirimde bulunan şirketler arasında Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik Hizmetleri AŞ, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ticaret AŞ, Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ ve Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ de yer aldı.

Söz konusu şirketler KVKK’ya yaptıkları bildirimde, firmadan mobil hediye çeki uygulaması için hizmet aldıklarını belirtti. Bu nedenle veri ihlalinden yalnızca şirket çalışanlarının etkilendiği bildirildi. Söz konusu çalışanların kimlik numaraları, ad, soyad ve işe başlama tarihlerinin ele geçirildiği ifade edildi. Vodafone 102 bin 780 çalışandan 26 bin 698’inin, Toyota 572 kişiden 286’sının, Anadolu Isuzu 3 bin 377 kişiden 1113’ünün, Mais 23 bin 861 kişiden 4 bin 776’sının, Schneider Elektrik ise 35 bin 77 kişiden 12 bin 249’unun ihlalden etkilendiğini kaydetti. KVKK, siber saldırıyla ilgili inceleme başlattı.