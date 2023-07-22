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Çalışanların bilgileri korsanların elinde

Siber korsanlar firmalara hediye ve promosyon uygulamaları için altyapı hizmeti sağlayan bir şirkete saldırı düzenledi. Dev markalara sızan korsanlar çalışanların bilgilerini ele geçirdi.

Abdullah Sarica
04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KVKK, siber saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

KVKK, siber saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) yayınladığı veri ihlali bildirimine göre, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren Mivento isimli şirkete 24 Mayıs’ta siber saldırı düzenlendi. Saldırıdan Mivento’nun hediye ve promosyon uygulamaları için altyapı hizmeti sağladığı şirketler de etkilendi. Siber korsanlar, Mivento’nun sisteminde bulunan kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirdi.


7 ŞİRKET ETKİLENDİ

Durumun ortaya çıkmasının ardından saldırıdan etkilenen 7 şirket, KVKK’ya bildirimde bulundu. Bildirimde bulunan şirketler arasında Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik Hizmetleri AŞ, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ticaret AŞ, Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ ve Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ de yer aldı.


İNCELEME BAŞLATILDI

Söz konusu şirketler KVKK’ya yaptıkları bildirimde, firmadan mobil hediye çeki uygulaması için hizmet aldıklarını belirtti. Bu nedenle veri ihlalinden yalnızca şirket çalışanlarının etkilendiği bildirildi. Söz konusu çalışanların kimlik numaraları, ad, soyad ve işe başlama tarihlerinin ele geçirildiği ifade edildi. Vodafone 102 bin 780 çalışandan 26 bin 698’inin, Toyota 572 kişiden 286’sının, Anadolu Isuzu 3 bin 377 kişiden 1113’ünün, Mais 23 bin 861 kişiden 4 bin 776’sının, Schneider Elektrik ise 35 bin 77 kişiden 12 bin 249’unun ihlalden etkilendiğini kaydetti. KVKK, siber saldırıyla ilgili inceleme başlattı.


#siber korsan
#bilgi
#Kişisel Verileri Koruma Kurulu
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