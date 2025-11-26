Yeni Şafak
Cami tuvaletinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

15:4526/11/2025, Çarşamba
IHA
Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi bir cami tuvaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Köşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Pınarönü Camii tuvalette yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Ö.M. (40), kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Saldırgan, olayın ardından hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Silahla yaralanan Ö.M., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.




