Cami tuvaletinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Köşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Pınarönü Camii tuvalette yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Ö.M. (40), kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Saldırgan, olayın ardından hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Silahla yaralanan Ö.M., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.