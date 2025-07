Can Sofrası’nda 4 çeşit yemek 90 lira

Samsun Canik Belediyesi'nin vatandaşları kaliteli ürünlerle hazırlanan sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklerle buluşturacağı Can Sofrası'nın açılışı gerçekleştirildi. Can Sofrası'yla vatandaşların kaliteli ve sağlıklı yemeklere ulaşmasını daha kolay bir hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimiz, günlük olarak hazırlanan yemeklerimizden, dilediği ana yemeği seçerek kendi menülerini oluşturabilecek. Canik'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Vatandaşların dilediği ana yemek tercihleri ile fiyat farkı olmadan kendi menülerini oluşturabildiği Can Sofrası'nda 4 çeşit yemek 90 TL'den satışa sunuluyor.