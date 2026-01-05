Yeni Şafak
Çanakkale Boğazı’nda tek yönlü gemi geçişi yeniden başladı

09:185/01/2026, Pazartesi
AA
Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu.
Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı, şiddetli lodosun etkisinin azalmasıyla transit gemi geçişlerine tek yönlü yeniden açıldı.

Kentte kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Lodosun etkisini artırması nedeniyle geçici olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, güney-kuzey yönünde saat 08.00 itibarıyla yeniden açıldı.

Transit gemi geçişlerinin kuzey-güney yönünde ise saat 12.00 itibarıyla yapılmaya başlanacağı öğrenildi.



#Çanakkale Boğazı
#transit gemi geçişleri
#lodos
