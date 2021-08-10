Çanakkale Ezine yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sabah saatlerinde yangın çıkmıştı. Yangın, öğlen saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.
Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından "Bugün sabah saatlerinde başlayan ÇANAKKALE EZİNE YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" paylaşımında bulundu.
Bugün sabah saatlerinde başlayan ÇANAKKALE EZİNE YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Bugün sabah saatlerinde başlayan ÇANAKKALE EZİNE YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.