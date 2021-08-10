Çanakkale Ezine yangını kontrol altında

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Soma'da altı kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü tutuklandı

Manisa, Soma'da 6 Ağustos tarihinde meydana gelen altı kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otobüsünün park halindeki kamyona çarptığı kazanın yürütülen soruşturması kapsamında kamyonun sürücüsü tutuklandı.