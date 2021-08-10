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ÇANAKKALE

Çanakkale Ezine yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün sabah saatlerinde başlayan Çanakkale Ezine'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale Ezine yangını kontrol altında
Ezine

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sabah saatlerinde yangın çıkmıştı. Yangın, öğlen saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından "Bugün sabah saatlerinde başlayan ÇANAKKALE EZİNE YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" paylaşımında bulundu.

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