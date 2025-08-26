Yeni Şafak
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

17:3026/08/2025, Salı
AA
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesince yürütülen düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 15-21 Ağustos tarihlerinde 5 olaya müdahale edildiği belirtildi.


Açıklamada, 39 düzensiz göçmen ile 2 organizatörün yakalandığı operasyonlarda, 2 aracın ele geçirildiği ifade edildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı, düzensiz göçmenlerin idari işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilen araçların yediemin otoparkına götürüldüğü kaydedildi.




#Çanakkale
#Kaçakçılık
#Göçmen
#Tutuklama
#Operasyon
