Gündem Çavuşoğlu S-400 ve F-35 konusunda teknik görüşmeler başladı bu kez teklif ABDden geldi
POLİTİKA

Çavuşoğlu: S-400 ve F-35 konusunda teknik görüşmeler başladı bu kez teklif ABD'den geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2020 yılında önceliğin diplomasi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Gerektiği hallerde sahaya indik, diplomasinin yolunu açtık" dedi. ABD ile ilişkilere de değinen Bakan Çavuşoğlu, "S-400, F35 ve yaptırımlar konusunda ABD ile ortak çalışma teklifi bu kez ABD'den geldi. Uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler başladı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin yaptırım kararlarının yanlış olduğunu, 2021'de yeni yönetimle Türkiye'nin ilişkileri ileri götürmeye hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, "ABD ile FETÖ sorunu devam ediyor. ABD'nin PKK/PYD desteği devam ediyor. Yaptırımın hafif yada ağır olması önemli değil. S-400 konusu da hep gündemdeydi. S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı." dedi

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"Olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz"

Teklifin ABD'den geldiğini belirten Çavuşoğlu, "S-400'ler nedeniyle CAATSA uygulandı. ABD'de yeni yönetimle olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz. ABD yaptırım kararından sonra bize F35 ve S400'ler konusunda ortak çalışalım teklifi geldi. Biz o teklife de evet dedik ve görüşmeler de başladı" ifadelerini kullandı.

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