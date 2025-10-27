Yeni Şafak
Çay ocağına bir ayda ikinci saldırı

23:1527/10/2025, Pazartesi
G: 28/10/2025, Salı
Saldırgan silahıyla birlikte yakalandı.
Adana'da geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğrayan çay ocağına bir kez daha silahla ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunlar yaklaşık 50 metre uzakta bulunan polis aracına isabet etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, yol kenarındaki çay ocağına tabancayla ateş açtı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağındaki polis aracının sol ön kapısı ile sol arka kapı camına da isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan şüpheli, fazla uzaklaşamadan saldırıda kullandığı değerlendirilen tabancayla polis tarafından yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Aynı çay ocağına geçen 4 Eylül günü silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda Evren K. ayağından, Mesut E. ise elinden yaralanmıştı.



#Adana
#Çay Ocağı
#Saldırı
