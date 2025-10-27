Çay ocağına bir ayda ikinci saldırı

Adana'da geçen ay saldırıya uğrayan ve 2 kişinin yaralandığı çay ocağına bir kez daha tabancayla ateş açıldı. Kurşunlar, yaklaşık 50 metre uzakta bulunan polis aracına da isabet ederken, saldırgan silahıyla birlikte yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, yol kenarındaki çay ocağına tabancayla ateş açtı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağındaki polis aracının sol ön kapısı ile sol arka kapı camına da isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan şüpheli, fazla uzaklaşamadan saldırıda kullandığı değerlendirilen tabancayla polis tarafından yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.