Cem Uzan için yolun sonu: Fransa'da da kaybetti, özel kasasına el konuldu

Türkiye’deki mahkeme kararlarının siyasi olduğunu öne sürerek yıllardır Avrupa’da hukuk mücadelesi yürüten Cem Uzan, Paris’te açtığı dev tazminat davasını da kaybetti.

Uzan ailesinin 2021 yılında Türkiye’ye karşı açtığı 68 milyar dolarlık tazminat davası, yaklaşık beş yıl süren yargı sürecinin ardından Fransız mahkemesi tarafından reddedildi. Böylece Uzan’ın Avrupa’da yürüttüğü hukuk mücadelesinin en büyük hamlesi de sonuçsuz kaldı.

Paris mahkemesinden net karar

Fransız mahkemesi kararında, Uzan ailesinin Türk mahkemelerinin yetkisini aşmak amacıyla yapay bir hukuki zemin oluşturmaya çalıştığını tespit etti.

Mahkeme ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) bir kamu tüzel kişiliği olduğunu vurgulayarak, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale etme yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Bu gerekçeyle dava yetkisizlik nedeniyle reddedildi. Mahkeme ayrıca Uzan ailesinin davalılara 100 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

Paris'teki mal varlıklarına el konuldu

Fransız yargısının Türkiye’deki mahkeme kararlarını geçerli saymasının ardından Cem Uzan’ın Fransa’daki mal varlıklarına yönelik önemli adımlar atıldı.

TMSF, Cem Uzan’ın Paris’teki konutunda bulunan özel kasasına el koydu. Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına ihtiyati tedbir konuldu. Uzan’ın Fransız bankalarındaki hesaplarından para çekmesi engellendi.

68 milyar dolarlık iddia çöktü

Uzan kardeşler, Türkiye’deki şirketlerine ve gayrimenkullerine hukuksuz şekilde el konulduğu iddiasıyla 2021 yılında Paris’te dev bir tazminat davası açmıştı.

Ancak Fransız mahkemesi, yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların hukuki dayanak taşımadığına hükmetti.

İmar Bankası skandalı

Uzan ailesinin yönettiği İmar Bankası’nda ikili kayıt tutulduğu ortaya çıkmış, bu durum yaklaşık 6,5 milyar dolarlık kamu zararına yol açmıştı.

Bu zarar, devlet tarafından karşılanarak mağdur vatandaşlara ödeme yapılmıştı. Zararın devlet iç borçlanma senetlerine endekslenmesiyle bugünkü karşılığının yaklaşık 17,4 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

47 yıl hapis cezası

Cem Uzan hakkında Türkiye’de görülen davalarda ağır mahkûmiyet kararları verildi.

İstanbul 7. ve 8. Ağır Ceza Mahkemeleri ile Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar sonucunda Uzan; kamu kurumlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç örgütü kurmak ve yönetmek ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tahsilat mücadelesi sürüyor

TMSF, Uzan ailesinin yol açtığı kamu zararının tahsili için yurt içinde ve dışında hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Elektrik davasında da Türkiye haklı bulundu