CENTCOM’a zor DEAŞ sorusu

ABD’nin, Suriye’nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG’ye, DEAŞ ile mücadele kılıfı altında verdiği desteğin gerekçesi yine bir ABD’li vekilin tek soruyla çürütüldü. Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’ndeki oturumda AFRICOM Komutanı Orgeneral Michael Langely, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Celeste Wallander, milletvekillerinden gelen soruları cevapladı. Kısa bir süre önce Suriye’nin doğusunda, terör örgütü PKK/YPG işgali altında tutulan bölgeyi ziyaret eden ve burada terör örgütü yöneticileriyle biraraya gelen CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, kendisine yöneltilen, DEAŞ ile mücadelede neden sadece Suriye’ye odaklanıldığı ve Afganistan’daki faaliyetlerinin görmezden gelindiği ve bunun bir çelişki olup olmadığı, sorusuna cevap veremedi.

ABD’li General Kurilla daha önce elebaşı Mazlum Kobani ile bir araya gelmişti.

ÇELİŞKİYİ AÇIKLAYAMADI

CENTCOM Komutanı Kurilla’ya ve Müsteşar Yardımcısı Wallander’a, “ABD’nin Suriye’de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle asker bulundurup, DEAŞ’ın daha aktif olduğu Afganistan’da asker bulundurmamasındaki çelişki” sorusu yöneltildi. ABD’li General, DEAŞ’ın Suriye’de büyük ölçüde kontrol altında alındığını ancak Suriye’deki hapishanelerde ve kamplardaki örgüt mensuplarının halen tehdit teşkil ettiğini bahanesini ileri sürdü. Kurilla’nın Suriye’deki hapishaneler ve kamplar diye bahsettiği alanların, terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde olduğu biliniyor.

KAÇAMAK CEVAP VERDİ

Bu değerlendirme üzerine Florida Vekili Cumhuriyetçi Michael Waltz, Wallander’a “Politika olarak DEAŞ’ın peşine düşmek için Suriye’de asker bulundurmak kritikken bu neden Afganistan için geçerli değil” sorusunu yöneltti. Wallander, Başkan Joe Biden’ın Afganistan’dan tamamen çekilme kararını kastederek, “Kongre üyesi, kararlar verildi.” yanıtını vermekle yetindi.

O KAMPLARI ZİYARET ETMİŞTİ

Kurilla, 8 Mart tarihinde, tehdit diye savunduğu Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünün işgali altındaki Haseke bölgesinde bulunan Roj ve Hol Kamplarını ziyaret etmiş ve terör örgütü üyeleriyle bi raraya gelmişti. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart’ta Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. PKK/YPG’nin hamisi olarak bilinen ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’ün de ocak ayında bölgede temaslarda bulunduğu biliniyor

HELİKOPTERLE TAŞIYOR İDDİASI

ABD ordusu 11 Eylül 2021 tarihinde Afganistan’dan Biden yönetiminin kararıyla apar topar çekilmişti. 20 yıllık işgalin ardından arkasında çökmüş bir ülke bırakmıştı. ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından terör örgütü DEAŞ-H’nin başkent Kabil başta olmak üzere ülke genelinde saldırılarını artırdığı gözlemleniyor. Buna rağmen ABD ordusunun DEAŞ-H’ye müdahaleye yönelik hiçbir adım atmadığı dikkatlerden kaçmıyor. Rusya ve İran’dan yapılan açıklamalarda, ABD’nin, Suriye’den DEAŞ militanlarını Afganistan’a taşıdığına ilişkin iddialar da gelmişti.

ABD’den İran’a Suriye’de misilleme

ABD savaş uçakları, İran’a ait insansız hava aracıyla (İHA) Suriye’nin Haseke vilayetinde DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait bir tesise düzenlenen saldırıda bir ABD’li sözleşme personelin ölümünün ardından Tahran’ın bu bölgedeki hedeflerini bombaladı. Pentagon’dan yapılan açıklamada İran hedeflerinin sabah saatlerinde “nokta atışı” ile bombalandığı duyuruldu. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, iki farklı bölgeye yapılan saldırıda en az 8 İran yanlısı milisin hayatını kaybettiğini duyurdu. İHA saldırısı sonucunda ABD ile çalışan 1 sözleşmeli personelin öldüğü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralı iki askerin tedavisinin sahada yapıldığı kaydedilen açıklamada, diğer üç askerin ve sözleşmeli personelin Irak’ta koalisyona ait tıbbi tesislere götürüldüğü ifade edildi.











