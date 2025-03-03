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Cezaevindeki Demirtaş’a telefon

Cezaevindeki Demirtaş’a telefon

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş.
Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla arayarak süreçteki katkısını memnuniyetle karşıladığını belirttiği öğrenildi.

DEM Parti kaynakları görüşmeye ilişkin bilgilerinin olmadığını ifade etti. MHP kaynakları görüşmeyi doğruladı. Bahçeli'nin Demirtaş'ı aradığını kaydeden kaynaklar, Bahçeli'nin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı da teşekkür etmek için aradığını anımsattı. Demirtaş ile yapılan telefon görüşmesinin de bu kapsamda olduğunu ifade eden kaynaklar, "Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'a sürece verdiği destek için teşekkürlerini iletti" bilgisini verdi.



#Devlet Bahçeli
#Özgür Demirtaş
#Siyaset

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