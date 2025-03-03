Cezaevindeki Demirtaş’a telefon

DEM Parti kaynakları görüşmeye ilişkin bilgilerinin olmadığını ifade etti. MHP kaynakları görüşmeyi doğruladı. Bahçeli'nin Demirtaş'ı aradığını kaydeden kaynaklar, Bahçeli'nin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı da teşekkür etmek için aradığını anımsattı. Demirtaş ile yapılan telefon görüşmesinin de bu kapsamda olduğunu ifade eden kaynaklar, "Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'a sürece verdiği destek için teşekkürlerini iletti" bilgisini verdi.