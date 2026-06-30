CHP binlerce fidanı kuruttu AK Parti 50 günde yeniledi

Her fırsatta doğa ve ağaç savunuculuğuna soyunan CHP’lilerin yetki alanlarında ise bunun tam aksine çevresel tahribat yaşanıyor. Gaziosmanpaşa’da AK Partili yönetimin diktiği 6 bin fidan, belediye CHP’ye geçtikten sonra kurudu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisinde başkan vekili seçilen AK Partili Eray Karadeniz, CHP yönetiminin 15 ayda Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde 6 bin fidanı nasıl kuruttuğunu anlattı.

Bahçetepe’nin millet bahçesinin kapısına kilit vurduğunu söyleyen Karadeniz, “Bu alan 15 ay boyunca kapalı tutuldu. Elektrik ve su kesildi. Dikilen 9 bin fidandan 6 bini, bakımsızlıktan ve sulanmadığı için kurudu” dedi. Yeni dikilen ağaçların aylarca sulanmaması, sulama sistemlerinin çalıştırılmaması ve bakım yapılmamasının felakete neden olduğunu ifade eden Karadeniz, CHP’li yönetime bunu neden yaptıklarını sorduğunu ancak cevap alamadığını söyledi. Karadeniz, “Ya adı millet bahçesi diye, bakanlık yaptığı için ya da bu kadar devasa bir alanı nasıl işleteceğiz kaygısıyla kapattılar. Başka bir sebep bulamıyorum” diye konuştu.