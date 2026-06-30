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CHP binlerce fidanı kuruttu AK Parti 50 günde yeniledi

CHP binlerce fidanı kuruttu AK Parti 50 günde yeniledi

Muhammed Vefa Yürekli
04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Gaziosmanpaşa.
Gaziosmanpaşa.

Gaziosmanpaşa’da AK Partili yönetimin büyük emeklerle diktiği 6 bin fidan, belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından bakımsızlıktan kurudu. Görevi devralan AK Partili Başkan Vekili Eray Karadeniz, 50 gün içinde bahçeyi yeniden canlandırıp halkın hizmetine açtı.

Her fırsatta doğa ve ağaç savunuculuğuna soyunan CHP’lilerin yetki alanlarında ise bunun tam aksine çevresel tahribat yaşanıyor. Gaziosmanpaşa’da AK Partili yönetimin diktiği 6 bin fidan, belediye CHP’ye geçtikten sonra kurudu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisinde başkan vekili seçilen AK Partili Eray Karadeniz, CHP yönetiminin 15 ayda Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde 6 bin fidanı nasıl kuruttuğunu anlattı.

Muhabirimiz M. Vefa Yürekli, Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’den millet bahçesinde yapılan yeni düzenlemelerle ilgili bilgi aldı.

ELEKTRİK VE SU KESİLDİ

Bahçetepe’nin millet bahçesinin kapısına kilit vurduğunu söyleyen Karadeniz, “Bu alan 15 ay boyunca kapalı tutuldu. Elektrik ve su kesildi. Dikilen 9 bin fidandan 6 bini, bakımsızlıktan ve sulanmadığı için kurudu” dedi. Yeni dikilen ağaçların aylarca sulanmaması, sulama sistemlerinin çalıştırılmaması ve bakım yapılmamasının felakete neden olduğunu ifade eden Karadeniz, CHP’li yönetime bunu neden yaptıklarını sorduğunu ancak cevap alamadığını söyledi. Karadeniz, “Ya adı millet bahçesi diye, bakanlık yaptığı için ya da bu kadar devasa bir alanı nasıl işleteceğiz kaygısıyla kapattılar. Başka bir sebep bulamıyorum” diye konuştu.

50 GÜNDE AÇTIK

Başkan Vekili seçildikten sonra kuruyan fidanları söküp yenilerini diktikleri bilgisini veren Karadeniz, millet bahçesini 50 gün içinde hizmete açtıklarını söyledi. Karadeniz, çocuk oyun alanı sayısının 2’den 8’e çıkarıldığını, yaklaşık 4,5–5 kilometrelik yürüyüş parkuru oluşturulduğunu ve kaykay-bisiklet parkurları ile basketbol sahaları yapıldığını anlattı: “Nikah salonunu da bu alana taşıdık. Su sporları alanı planlıyoruz. Millet bahçesinin daha da büyütülmesi için hazırlıkları sürüyor.”




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