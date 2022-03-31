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Gündem CHPli başkandan skandal paylaşım Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
POLİTİKA

CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz

CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladı. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Avcu büyük tepki çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcudan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
​CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu

Ramazan ayına bir gün kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, tepkilere neden oldu.

Mübarek ramazan ayını 'rakı sofrası kurarak' karşıladığını söyleyen Avcu, çektiği videoda "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." dedi.

CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
OYNAT 00:38
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladı. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Avcu büyük tepki çekti.

Skandal videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurdu tarifi ile ilgili de konuşan Avcu, "Tayyip gibi manda yoğurdu söylemedin mi ayıp olur yani" ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu
CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu

Videonun sonunda "Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" diyen Avcu, kamerayı kendisine çevirdi.
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