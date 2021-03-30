CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun terör örgütü lideri Mahir Çayan’ı andı

Terör örgütleri listesinde yer alan THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere’de öldürülmüştü.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya hesabından Çayan’ı andı.
Çayan’ın fotoğrafını paylaşan Torun, “Saygı ve özlemle” notunu düştü.
Saygı ve özlemle...
#MahirCayan pic.twitter.com/5ww5Pm7E23
Saygı ve özlemle...
Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alınan CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de Çayan’ı andı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Keskin, “Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır. Deniz'lerin kurtulması için canını ortaya koyan Mahir Çayan ile 9 yol arkadaşını katledilişlerinin 49. yılında saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
"Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır."
Deniz'lerin kurtulması için canını ortaya koyan #MahirÇayan ile 9 yol arkadaşını katledilişlerinin 49. yılında saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/eUV6m9DyJN
"Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır."