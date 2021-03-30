CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun terör örgütü lideri Mahir Çayan’ı andı

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 2023 yılında enflasyonu yüzde 5 seviyesine indireceğiz

TCMB'nin Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, piyasalara politika faizinin enflasyonun üzerinde oluşturmaya devam edileceğinin mesajını verirken TL'nin itibarının da korunacağını kaydetti. Enflasyonu 2023'te yüzde 5 seviyesine indirme hedefine ise sıkı sıkıya bağlı olduklarını dile getiren Kavcıoğlu, ''Bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir şekilde davranacağız. Elimizdeki araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz.'' dedi.