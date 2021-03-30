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POLİTİKA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun terör örgütü lideri Mahir Çayan’ı andı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, THKP/C terör örgütü lideri Mahir Çayan’ı andı. Çayan’ın fotoğrafını paylaşan Torun, mesaja “Saygı ve özlemle” notunu düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun terör örgütü lideri Mahir Çayan’ı andı
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun

Terör örgütleri listesinde yer alan THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere’de öldürülmüştü.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya hesabından Çayan’ı andı.

Çayan’ın fotoğrafını paylaşan Torun, “Saygı ve özlemle” notunu düştü.

Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alınan CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de Çayan’ı andı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Keskin, “Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır. Deniz'lerin kurtulması için canını ortaya koyan Mahir Çayan ile 9 yol arkadaşını katledilişlerinin 49. yılında saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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