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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi

15:1329/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişi hakkında Çağlayan Adliyesi'ndeki 31 Ocak olayları nedeniyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. Çelik'e 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 22 Eylül 2025'te görülecek.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 partili hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.


31 Ocak 2025 tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylar nedeniyle açılan davada, Çelik'e 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.


İddianame kabul edildikten sonra davanın ilk duruşması 22 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da görülecek.





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