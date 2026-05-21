CHP kirlilerin sığınağı olamaz

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasındaki “arınma”, “emanet” ve “kirlenmişlik” vurguları dikkat çekti. Açıklamasında CHP'nin tarihi misyonunu vurgulayan Kılıçdaroğlu “Partimiz bizlere bırakılmış bir miras değil, kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz” diye konuştu. Parti yönetimine yönelik en sert çıkışlarından birini yapan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında kendisine yönelik eleştiri ve baskılara da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez!” diye sert çıktı. Kendisine yönelik Özgür Özel’in “Toprak ol” sözlerine Kılıçdaroğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez!” şeklinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu mesajını, “İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, hakikatin yanında dururum. Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin” sözleriyle noktaladı.