CHP kirlilerin sığınağı olamaz

CHP’deki muhaliflerin “Göreve dön” çağrısı yaptığı Kılıçdaroğlu dün İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in yardımcılarıyla görüştükten sonra Özel-İmamoğlu ekibine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “emanet, kirlenmişlik ve arınma” vurgulu açıklamasında “CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da” ifadelerini kullandı.
CHP'de yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının gölgesinde parti içi kriz derinleşirken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Parti içi muhalefetin Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönmesi yönündeki çağrıları sürerken, Kılıçdaroğlu dün CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in yardımcılarıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından uzun bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, “Siyaseti temiz tutmak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur” dedi.
EMANET KİRLETİLEMEZ
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasındaki “arınma”, “emanet” ve “kirlenmişlik” vurguları dikkat çekti. Açıklamasında CHP'nin tarihi misyonunu vurgulayan Kılıçdaroğlu “Partimiz bizlere bırakılmış bir miras değil, kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz” diye konuştu. Parti yönetimine yönelik en sert çıkışlarından birini yapan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da” ifadelerini kullandı.
TEHDİTLERİNİZ VIZ GELİR
Açıklamasında kendisine yönelik eleştiri ve baskılara da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez!” diye sert çıktı. Kendisine yönelik Özgür Özel’in “Toprak ol” sözlerine Kılıçdaroğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez!” şeklinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu mesajını, “İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, hakikatin yanında dururum. Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin” sözleriyle noktaladı.