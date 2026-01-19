CHP'de parti programı tartışması

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda değiştirilen parti programı, “sağa kayma” eleştirileriyle parti içi muhalefet ile Genel Merkezi karşı karşıya getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, programdaki değişikliklerin kamuoyunda gündem olmamasından rahatsız olduğu iddia edildi. Parti içi muhalefet ise, delegelerin oy birliğiyle kabul edilen programın 'tabanda karşılık bulmadığını' savunarak, "Sol bir partinin liberal bir programla yol yürümesi mümkün değil" görüşünü dile getiriyor. CHP içinde Ekrem İmamoğlu çizgisinin ağırlık kazanması da muhalefetin odağında. Özel-İmamoğlu ikilisini eleştirenler, özellikle ekonomi, kamu ve emek politikaları başlıklarında programın CHP'nin geleneksel çizgisiyle örtüşmediğini savunuyor.
GENEL MERKEZ SAVUNMADA
Eleştirileri reddeden Genel Merkez kaynakları, “Parti programı sol bir perspektifle, çağın gereklilikleri doğrultusunda ve yeni toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek hazırlandı. Sağa kayma iddialarını yersiz” ifadelerini kullandı. Kaynaklar, tartışmanın parti içi muhalefet tarafından siyasi bir pozisyon alma aracı olarak kullanıldığını savunuyor.