CHP'de parti programı tartışması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, programdaki değişikliklerin kamuoyunda gündem olmamasından rahatsız olduğu iddia edildi. Parti içi muhalefet ise, delegelerin oy birliğiyle kabul edilen programın 'tabanda karşılık bulmadığını' savunarak, "Sol bir partinin liberal bir programla yol yürümesi mümkün değil" görüşünü dile getiriyor. CHP içinde Ekrem İmamoğlu çizgisinin ağırlık kazanması da muhalefetin odağında. Özel-İmamoğlu ikilisini eleştirenler, özellikle ekonomi, kamu ve emek politikaları başlıklarında programın CHP'nin geleneksel çizgisiyle örtüşmediğini savunuyor.