CHP'de sular durulmuyor: Aynı yere belediye başkan adayı gösterilen ikinci isim de istifa etti

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini üstlenen Gürsel Tekin'in istifasının ardından CHP tarafından istifa haberleri peş peşe gelmeye başladı. Tekin'in istifasından sonra Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İki aday da istifa nedeni olarak CHP'nin bugünkü yapısının seçim kazanmaya dönük değil, partinin içinde kendi yandaşlarına yer bulmaya dönük çalıştığını söyledi.