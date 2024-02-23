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CHP'de sular durulmuyor: Aynı yere belediye başkan adayı gösterilen ikinci isim de istifa etti

Çorum'un Alaca İlçesi'nde, Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) Belediye Başkanlığı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor.

14:57 - 23/02/2024 vendredi
IHA
Arşiv
Arşiv

İlçede, CHP Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Türk'ün başvuruların son günü adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından ilçe teşkilatı seçim kuruluna belediye başkanı olarak Hüseyin Çinkaya'nın adını bildirmişti.

Hüseyin Türk

Yaşanan bu gelişmenin ardından bugün öğle saatlerinde Hüseyin Çinkaya'nında istifa ettiği açıklandı.

Hüseyin Cinkaya

Hüseyin Cinkaya'nın istifasının ardından CHP ilçe teşkilatı bu defa da belediye başkan adayı olarak 21 yaşındaki Hüseyin Gazi Cenik'in ismini açıklandı.

Hüseyin Gazi Cenik

CHP İlçe teşkilatı 21 yaşındaki emlak işletmecisi Hüseyin Gazi Cenik'i Alaca Belediye Başkan adayı olarak Yüksek seçim Kurulu'na bildirdiği öğrenildi.



#CHP
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