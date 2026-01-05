CHP’de üçüncü yol arayışı

Edinilen bilgiye göre, CHP’de aralarında bazı milletvekilleri, eski vekiller, eski PM üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu ve sayısı 30’a yaklaşan bir grup bekleyiş içine girdi.

OCAKTA BAYRAK AÇACAKLAR

Bu çevreler yolsuzluk ve casusluk davasından tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ocak’ta görülecek diploma davasına odaklandı. Davanın sonucuna göre, “CHP Genel Merkezi’nin kendilerine yönelik tavrının değişeceğini” düşünen “üçüncü yol”cular tavır değişikliğinin oluşmaması durumunda “Özel karşısında bayrak açarak, bağımsız bir harekete dönüşmek için temaslarını” sıklaştıracak. Bu isimler arasında öne çıkan kişinin Ali Haydar Hakverdi olduğu bildirilse de Hakverdi’nin liderlik iddiası bulunmuyor.

JEST BEKLİYORLAR!

“Üçüncü yol”cuların genel profiliyse, “Parti Meclisi’ne girmediği için Özel ve İmamoğlu’na küsenler” ve “Kılıçdaroğlu ile arasına mesafe koyanlar” şeklinde tanımlanıyor. En son kurultayda PM dışında kalan isimler şöyle: Yalçın Görgöz, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Mehmet Denizaslanı, Ali Haydar Hakverdi, Berkay Gezgin. Bu isimlerden bazılarının üçünü yol hareketine katılması bekleniyor. Üçüncü yolcular için, “liderlik yarışına içine girmekten çok parti içinde görev beklerken kalbi kırılan ve jest bekleyenler” değerlendirmesi de kulislerde yapılıyor.







