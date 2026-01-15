CHP’de yeniden Kılıçdaroğlu hareketliliği

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin şaibeli 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin davanın yeniden görülecek olması üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri harekete geçti. Parti içi muhalefeti eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu etrafında örgütlemek isteyenler, Kılıçdaroğlu'nun bu davanın sonunda yeniden genel başkan koltuğuna oturacağını ve ilk dava sürecinde hazırlanan yönetim listelerinde revizeye gidileceğini dillendirmeye başladı. Eski yönetime bağlı kalan ve Kılıçdaroğlu döneminde etkin görevlerde bulunan bir partili, “Kılıçdaroğlu'nun geri geleceğine inanıyoruz. Bunun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Davanın seyrine göre Özgür Özel'in yeniden olağanüstü kurultaya gidebileceğini düşünen Kılıçdaroğlu destekçileri, şimdiden delegelerle temasa geçip imza toplamaya başladı. Genel Merkez'de de Kılıçdaroğlu kanadının yargıdan çıkacak karara karşı hazırlık yaptığı konuşuluyor. Bazı CHP milletvekillerinin TBMM’deki odalarında pasif direnişin göstergesi olarak Özgür Özel yerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının asılı olduğu belirtiliyor.